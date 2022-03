Marineo espugna Casteltermini, Tomasello: “Test importante per noi, i ragazzi l’hanno approcciata bene”

Continua la serie positiva dell’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo adesso fissata a quattro partite. I biancorossi hanno infatti vinto per 4-1 la partita in trasferta contro Casteltermini, conquistando la seconda vittoria di fila, nonché la terza in quattro gare, grazie alle reti di Colley, Azzara e Sanyang nel primo tempo e di Procida nella ripresa. In virtù di questo successo i biancorossi salgono a quota 40 punti, riassestandosi a centrogruppo nel girone A di Eccellenza.

Il tecnico della squadra Angelo Tomasello ha espresso le sue considerazioni sulla prestazione della squadra e sui suoi progressi: “Sono molto soddisfatto - afferma a PalermoToday - oggi era un test importante per misurare la maturità del gruppo in un ambiente notoriamente ostico e affamato di punti salvezza. I ragazzi sono stati bravi ad approcciare nel modo giusto la partita con un primo tempo importante chiuso sul 3-0. La squadra sta rispondendo bene e sta mettendo in pratica quanto proposto in allenamento”.