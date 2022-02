La Parmonval vince a Castellammare e saluta la zona pericolo, Aprile: "Vogliamo arrivare più in alto possibile"

Continua la grande rimonta in classifica della Parmonval che a Castellammare ha centrato il nono risultato utile consecutivo battendo la formazione di casa per 2-1 rimontando con Serio e Carioto nella ripresa lo svantaggio subito nel primo tempo a firma di Maltese. La squadra di Mondello si è così definitivamente allontanata da quella zona play-out nella quale era rimasta invischiata fino alla fine del girone d'andata: i biancazzurri adesso sono ottavi a 31, assestati a centrogruppo e senza più pressioni dalla classifica del girone A di Eccellenza.

Il tecnico della Parmonval Marco Aprile ha espresso le sue considerazioni sulla storia del match, mostrandosi soddisfatto: "È stata una partita gagliarda e difficile -afferma a PalermoToday - lo sapevamo: abbiamo fatto molto bene i primi venticinque minuti giocando sempre noi e nel nostro migliore momento abbiamo preso gol per un’ingenuità. I ragazzi però non si sono disuniti, abbiamo continuato a giocare e costruire fino a che non abbiamo pareggiato con Serio dopo una bella triangolazione con Carioto e Rappa che ha messo Gioacchino a tu per tu col portiere. Tornati nello spogliatoio ci siamo chiariti su quello che dovevamo fare meglio e i ragazzi sono entrati in campo con la voglia di vincere. Potevamo accontentarci del pari perché questo è un campo difficile ma ci abbiamo creduto perché stiamo bene, abbiamo voglia ed entuasiasmo. Anche nella ripresa abbiamo costruito diverse palle gol fino all’episodio del rigore trasformato da Carioto".

In merito allo stato di forma della squadra e alle prospettive in vista del finale di stagione l'allenatore biancazzurro non ha dubbi: "Questo è il nono risultato utile consecutivo. Abbiamo trovato una bella quadratura -conclude - si dice che il lavoro paga e da un po’ di tempo sta pagando. Vogliamo arrivare più in alto possibile ma senza sognare a occhi aperti: ci sono squadre più attrezzate di noi che hanno speso tanto e che in alcuni casi meritano di stare in alto come il Canicattì, che merita di vincere questo campionato. Noi comunque vogliamo scalare la classifica senza fare calcoli: la testa adesso è alla sfida contro il Cus che sarà una sfida difficile da prendere con le molle. Dopo ci concentreremo su quello che verrà: onoreremo questo campionato, lo merita il gruppo, lo merita questa società seria e vogliamo fare bene fino alla fine".