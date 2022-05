C’è una nuova Eccellenza palermitana: il Casteldaccia batte la Torrenovese e sale in quinta serie!

La cavalcata dell’Asd Casteldaccia si conclude nel più trionfale dei modi. Al Raimondi di Gangi la squadra di mister Pagano non sbaglia nell’ultimo atto imponendosi per 3-1 nello spareggio intergirone contro la Polisportiva Torrenovese: un successo che corona il percorso stagionale della squadra portandola al salto in Eccellenza. Un risultato straordinario considerando il fatto che questa società esiste solamente da tre anni e solo quest’anno (in cui la pandemia ha dato un po' di respiro al calcio) ha potuto disputare un campionato completo.

E pensare che alla Torrenovese erano bastati solo 10 secondi per sbloccare la partita con Truglio che ha approfittato di un disimpegno improvvido di Bertolino, poi uscito per infortunio, a riprova della giornata no vissuta dal difensore. Dopo l’immediato svantaggio il Casteldaccia non si disunisce e viene su con una reazione tanto furiosa nello spirito quanto lucida nello sviluppo della manovra. La squadra granata di verde vestita pareggia al 9’: la firma è quella di Lapi che servito a centro area da capitan Ribaudo batte il portiere Inferrera con un tiro potente.

Il gol galvanizza ulteriormente il Casteldaccia, che sale in cattedra: dopo un tentativo dalla distanza di Cinà bloccato da Inferrera e un colpo di testa in area uscito alto di poco, arriva al 27’ il gol del vantaggio. La firma è quella, consueta, di Fabrizio Monti: il 9 palermitano riceve palla in posizione defilata, converge verso il centro e batte Inferrera con un destro incrociato a fil di palo. Al 40’ la squadra granata, di verde vestita, trova il gol che fissa il punteggio sul definitivo 3-1 con capitan Ribaudo che segna su rigore a seguito di un fallo di mano di Sombra. Nel secondo tempo la Torrenovese si getta in avanti per cercare di riacciuffare la partita.

La squadra di Pagano, pur sotto pressione, riesce a contenere il forcing insistito degli avversari, che non riescono ad aprire la breccia fino al 90’ quando l’attaccante Cariolo, subentrato dalla panchina, sugli sviluppi di uno dei tanti corner battuti, batte da pochi passi Randazzo di Testa. Nei successivi cinque minuti di recupero il Casteldaccia tiene i nervi saldi e riesce a vincere 3-2, un risultato nel complesso giusto che vale il salto di categoria. E sul campo del Raimondi è subito festa per la squadra, ben costruita in estate dal ds Orifici e dalla dirigenza e condotta al successo da Mister Pagano, che ha saputo trovare l'alchimia perfetta ottenendo così la sua seconda promozione in Eccellenza in quattro anni dopo quella raggiunta col Marineo.

Partito in questa stagione con l’ambizione di fare un campionato di vertice, il Casteldaccia dopo un inizio segnato da qualche difficoltà è riuscito a fare un salto di qualità importante che lo ha portato a compiere un cammino di livello assoluto e a diventare l’unico ostacolo della corazzata Resuttana nel girone A di Promozione. Quel che di buono si era visto in campionato (e anche nella coppa di categoria chiusa con la beffarda eliminazione ai quarti contro la Leonfortese) ha trovato conferma in questi playoff nei quali la squadra ha ribadito il suo valore. Strappando così un meritato pass per il massimo campionato regionale.