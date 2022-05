Appuntamento con la storia per il Casteldaccia contro la Torrenovese, Pagano: “Vogliamo coronare il nostro percorso”

Dopo la vittoria contro la Folgore Castelvetrano nella finalissima playoff del girone A di Promozione l'Asd Casteldaccia si ritrova a vivere, a soli tre anni dalla sua fondazione nell'estate del 2019, un momento storico. La squadra granata infatti domenica pomeriggio al Raimondi di Gangi affronterà nello spareggio la Polisportiva Torrenovese, compagine del messinese che ha vinto i playoff nel girone B: in caso di vittoria la società del presidente D'Antoni riuscirebbe così a raggiungere il massimo livello calcistico regionale. Il tecnico del Casteldaccia Giuseppe Pagano, che tre anni fa ha guidato Marineo alla promozione in Eccellenza, esprime le sue sensazioni alla vigilia del match.

In prima battuta l'allenatore granata torna sulla gara di domenica vinta per 2-1 contro la squadra di Castelvetrano: "I ragazzi hanno fatto una delle partite migliori dell’anno - afferma a PalermoToday - giocando bene senza lesinare forze e sacrificio. Era una sfida difficile, la Folgore è assieme al Resuttana l’unica squadra con cui non abbiamo vinto in campionato. Parliamo di una rosa di livello superiore: prendo ad esempio Cortese, che ha fatto C, D e un numero di campionati di Eccellenza che supera la somma di quello dei miei giocatori. Tornando alla partita ringrazio la squadra per come l’ha affrontata: è stata una gara tirata, preparata bene e sviluppata per come l’avevamo pensata. Siamo stati bravi a rimanere compatti dopo lo svantaggio, reagendo alle avversità e da grande squadra abbiamo colpito al momento giusto, chiudendo il match nella ripresa. Abbiamo sofferto nel finale ma la sofferenza ci sta: vincere soffrendo è più bello perché le squadre che sanno soffrire possono ottenere risultati oltre ogni previsione".

Pagano parla poi in chiusura della supersfida di domenica focalizzandosi sulla tipologia del match che attende la sua squadra, della quale elogia il percorso: "Speriamo di vincere e coronare il nostro percorso in un campionato difficile e ostico - conclude Pagano -che è stato lungo sia per gli impegni, che per le sospensioni e che è sembrato ancora più lungo perché siamo stati sempre secondi a inseguire. Sappiamo che sarà dura, qualcuno dice che giocarsi tutto in una gara secca sia brutto. A me una volta è capitato di giocarmi tutto in una partita spareggio (Marineo-Misilmeri 3-2, Promozione 2018/2019 n.d.r.). Effettivamente è difficile ma se vinci una sfida del genere provi una gioia che non può darti un intero campionato. La vediamo come un’opportunità di poter vivere un’adrenalina incredibile: la stiamo preparando al meglio, sapendo che può succedere di tutto. Alla fine tireremo le somme sapendo che quest’annata comunque vada è stata strepitosa: abbiamo fatto un gran percorso sapendo di aver dato tutto. Promettiamo ai tifosi e alla società che lotteremo come sempre fino all’ultimo minuto"