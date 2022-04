Il Casteldaccia ai playoff da seconda, Pagano: “Risultato straordinario, lavoriamo per la ciliegina sulla torta”

Con la vittoria casalinga sulla Supergiovane Castelbuono il Casteldaccia ha ottenuto matematicamente il secondo posto nel girone A di Promozione. Il club granata, unica squadra a riuscire a tenere la scia del Resuttana, si è guadagnato così la possibilità di giocare i playoff in casa concludendo la stagione regolare con un risultato di tutto rispetto. Il tecnico Giuseppe Pagano analizza il percorso e le prospettive della squadra.

In prima battuta l’allenatore granata sottolinea la crescita della sua squadra, partita inizialmente a salve: “Il secondo posto - afferma il tecnico a PalermoToday - è un risultato straordinario perché siamo arrivati dietro solo a una squadra strepitosa come il Resuttana che ha strameritato di vincere il campionato. Il fatto che siamo stati vicini a loro per settimane ci inorgoglisce e ci fa pensare alla crescita che abbiamo avuto. Nelle prime giornate eravamo undicesimi a sette otto punti da squadre che adesso stanno dietro: questo deve fare capire ai ragazzi che siamo cresciuti e che il lavoro settimanale paga. Miravamo ai playoff ma siamo riusciti a mettere dietro squadre di piazze importanti che hanno tradizione importante con rose fortissime. Quest’anno il campionato di Promozione è stato difficile, quello di livello più alto degli ultimi anni”.

Pagano parla poi dell’impegno che attende la sua squadra nella post-season: “Abbiamo l’opportunità di giocare i playoff in casa - conclude - è un piccolo vantaggio di cui siamo contenti ma che non ci rende in automatico favoriti. Ci sono squadre come Raffadali e Gangi e la Folgore, che ci ha battuto, che sono realtà con cui giocare casa o fuori cambia poco. Parliamo di sfide che si giocano tra i 90’ e 120’ minuti: siamo orgogliosi di essere arrivati sino a qui e di giocarcela contro queste squadre per mettere la ciliegina sulla torta che è la finalissima contro la vincente dei play-off del girone B. L’obiettivo è quello, ci alleneremo con la disinvoltura di un gruppo che è cresciuto tanto pur consapevoli che i playoff sono un terno a lotto. Siamo già contenti di quanto abbiamo fatto ma non ci rilassiamo: dobbiamo credere nel miracolo sportivo di giocarci l’Eccellenza e lavoreremo sodo per arrivarci”