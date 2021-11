Casteldaccia forza 4 sul Partinicaudace, Pagano: "Abbiamo vinto e convinto, lavoriamo per scalare la classifica"

Continua la rincorsa del Casteldaccia che dopo aver passato il turno di Coppa Italia contro il Gangi vince anche in campionato, sconfiggendo per 4-0 in casa il Partinicaudace. A sbloccare la partita è Fabrizio Monti al 30’ del primo tempo con un tocco sotto misura nel cuore dell'area. Nella ripresa i granata, nell’occasione di nero vestiti, prendono il largo: al 60’ Monti veste i panni dell’assistman e rifinisce per Minnone che da due passi batte Pullara; cinque minuti dopo Megna si mette in proprio e realizza il 3-0 dopo una bella azione personale. La rete di Ribaudo fissa il punteggio sul definitivo 4-0.

In virtù di questo successo i granata salgono in classifica a quota 11, a due lunghezze dal pacchetto di mischia per l’ultimo posto per la zona play-off che comprende Folgore Castelvetrano, Lascari-Cefalù, Alcamo e San Vito. Il tecnico del Casteldaccia Giuseppe Pagano ha espresso le sue considerazioni sul match, mostrandosi soddisfatto: “Oggi abbiamo vinto e convinto - afferma a PalermoToday - è stata una bella partita, l’abbiamo giocata e volevamo la vittoria a tutti i costi, riuscendoci. Questo non fa altro che migliorare il morale e l’entusiasmo, è il terzo risultato utile consecutivo considerando la coppa: vogliamo ancora crescere e migliorarci. Non abbiamo sbagliato nulla: ci godiamo questa vittoria e da martedì penseremo alla prossima partita. Un campionato molto avvicinante, i risultati parlano chiaro: ci sono otto-nove squadre che possono ambire ai primi cinque posti. Sarà una battaglia fino all’ultima giornata, speriamo di rientrare nel lotto delle pretendenti e lavoreremo sodo affinché possiamo toglierci soddisfazioni. Complimenti ai ragazzi”.