Per il Casteldaccia l'esordio in Eccellenza è da sogno: Nissa battuta 3-0

Buona la prima, decisamente. L'esordio nel massimo campionato regionale per l'Asd Casteldaccia è da sogno: tra le mura amiche del Fiorilli i granata si impongono sulla Nissa, una delle compagini più blasonate e attrezzate dell'intero girone A, con un perentorio 3-0 espressione del cinismo e della personalità messa in campo dalla squadra di Marco Mineo.

La storia della partita gira al 37' dopo una fase giocata a viso aperto. I nisseni non riescono a capitalizzare un'occasione importante davanti a Di Paola, concedendo una punizione dai 25 metri sul successivo contropiede: sul punto di battuta leggermente defilato Lapi va per la conclusione diretta, sorprendendo un non incolpevole Selmi.

Nella ripresa con la Nissa protesa in avanti si ripete lo stesso film: gli ospiti sbagliano al 63' il gol del pari con Sanè che prende di testa a botta sicura una gran traversa; quattro minuti dopo su un errore in disimpegno, Prestifilippo recupera palla e serve Monti, che dal limite non perdona e raddoppia. I granata sono ormai in controllo e all'82' calano il tris: fa tutto capitan Megna, che si guadagna un rigore al termine di un ottimo spunto personale, trasformandolo con freddezza. Nel finale il Casteldaccia prova a rendersi ulteriormente pericoloso ma senza trovare il poker. La compagine neopromossa comincia con il piede giusto e può dunque guardare con ottimismo al derby di ritorno di Coppa contro la Parmonval in programma mercoledì: si parte dal 2-1 per la squadra di Mondello.

A fine partita il tecnico del Casteldaccia Marco Mineo ha espresso le sue considerazioni sul match: "Sicuramente è il debutto che sognavo anche per me - afferma a PalermoToday -la nostra prestazione è stata quella che dovevamo fare: piena di attenzione, grinta, lucidità e cinismo. La vittoria è meritata ma il calcio è fatta di episodi - ha proseguito - loro sbagliano un gol sull'unica occasione vera che gli abbiamo concesso e subito dopo segniamo su una punizione non irresistibile e la stessa cosa è successa nella ripresa, quando po andiamo in gol su una situazione che abbiamo sempre provato e lo stesso vale per l'azione del rigore. Siamo felici, ci godiamo il momento ma già da stasera pensiamo al ritorno di Coppa. Non dobbiamo montarci la testa ma continuare a lavorare come stiamo facendo - ha concluso - il calcio è bello perché quando finisce una partita ne comincia un'altra: devi essere sempre pronto a fare un nuovo risultato senza abbassare la guardia, qualunque sia il risultato anche quando vinci così bene. Abbiamo giocato contro una grande squadra e questo da forza alla nostra prestazione: è un piccolo passo verso la salvezza".