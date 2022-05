Promozione: il Casteldaccia batte in rimonta la Folgore e vola allo spareggio per l'Eccellenza

Squadra in casa

Squadra in casa Casteldaccia

Il sogno del Casteldaccia di arrivare in Eccellenza continua: i granata hanno infatti sconfitto la Folgore Castelvetrano nella finale dei playoff del girone A di Promozione, al termine di una partita combattuta nella quale i ragazzi di mister Pagano si sono imposti in rimonta per 2-1, riuscendo a sfatare una sfida che nella stagione regolare era stata un tabù.

Nel primo tempo a passare in vantaggio è stata la squadra di mister Bruccoleri, che al 15' ha segnato l'1-0 grazie al tiro velenoso di Bono dal limite dell'area. Il Casteldaccia è poi riuscito a concretizzare il forcing segnando al 43' con il solito Fabrizio Monti, bravo a involarsi in campo aperto e a battere Grimaudo con un destro incrociato. Nella ripresa arriva il suggello definitivo al match con Megna che al 53' segna il gol che certifica l'approdo in finale, con un destro dal limite al termine di una transizione offensiva.

Il Casteldaccia conquista dunque l'accesso allo spareggio interdivisionale che li vedrà contrapposti in campo neutro contro la Polisportiva Torrenovese, vincitrice dei playoff del girone B di Promozione. Per la giovane società granata la storia dunque adesso è a un passo.