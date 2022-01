La tripletta di Monti fa volare il Casteldaccia contro il Città di Carini: i granata ora sono secondi

Riparte con il piede giusto il Casteldaccia che nella prima gara del girone di ritorno batte per 4-1 l'ostico Città di Carini conquistando così il settimo risultato utile consecutivo nel girone A di Promozione. Un successo importante quello ottenuto dalla squadra di mister Pagano che, in virtù del pari del Lascari-Cefalù nel derby contro la Supergiovane Castelbuono, aggancia al secondo posto proprio i giallorossi a quota 27 punti.

La storia della partita viene scritta nel primo tempo è porta la firma di Fabrizio Monti. L'attaccante ex Cus apre le danze al 7' di gioco su assist di Montalbano ricambiando il favore pochi minuti dopo all'ex giocatore di Marineo. Nel finale di tempo il numero 9 del Casteldaccia chiude la tripletta personale segnando prima un rigore per poi finalizzare l'assist di capitan Ribaudo. Per i rossoblù il gol della bandiera è firmato da Alessio Gallina su un penalty fischiato per un fallo del portiere casteldaccese Riina, poi espulso.

L'allenatore del Casteldaccia Giuseppe Pagano ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra, tornata a breve all'opera dopo essere stata alle prese con un focolaio Covid: "Abbiamo fatto veramente una grandissima partita -afferma a PalermoToday -perché era difficilissimo riprendere per come avevamo lasciato. Di solito le soste aiutano chi è in fase calante, e noi eravamo in un momento positivo.Poi purtroppo è arrivato il Covid, abbiamo avuto tantissimi casi e ci siamo dovuti allenare per tre settimane in 3-4 elementi. La condizione era un'incognita perché ho riavuto tutti da giovedì: abbiamo preparato la partita in due allenamenti. Al di lá che tutte le squadre sicuramente non si sono allenate nel modo migliore per noi era un banco di prova. I ragazzi ce l'hanno messa tutta contro una squadra giovane che corre e gioca a calcio, un avversario scorbutico. Abbiamo interpretato bene la partita e già dopo venticinque minuti avevamo chiuso il match. Sono veramente contento della prova dei ragazzi".

Per il tecnico granata adesso la testa è tutta allo scontro diretto di domenica prossima in trasferta contro il Gangi: "Finalmente ci alleneremo tutti assieme, -conclude - possiamo migliorare la condizione fisica e preparare al meglio la sfida difficilissima di domenica prossima in un campo che ribadisco essere il più difficile della Sicilia, sia per il valore della squadra, che per l'impatto ambientale che per altri motivi che rendono il Gangi una squadra formidabile. Noi ci prepariamo bene con la serenità che abbiamo: non guardo la classifica ora che siamo secondi, come non la guardavo quando eravamo a metà gruppo. La classifica è cortissima, ci sono quattro punti tra la seconda è la settima: sarà una bagarre fino alla fine. Quel che prometto ai tifosi e alla società é che io, la squadra e lo staff lotteremo fino alla fine per arrivare al nostro obiettivo dei playoff in questo campionato che così competitivo non si vedeva da anni".

