La Supergiovane Castelbuono batte San Vito Lo Capo: i madoniti riagganciano il treno salvezza

Dopo sette partite torna alla vittoria la Supergiovane Castelbuono che al Failla riesce a battere per 1-0 il Città di San Vito Lo Capo, al termine di una partita tirata decisa al 70’ dal gol di Totò Rosone, sempre più un fattore per i madoniti. I nero-oro restano ultimi nel girone A di Promozione ma in virtù di questo successo accorciano ad un punto sul Villabate penultimo e a due sul Kamarat terzultimo rilanciandosi nella lotta salvezza.

L’allenatore giocatore della Supergiovane Castelbuono Totò Marandano nel commentare la partita ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Oggi è stata una bella vittoria -afferma a PalermoToday - i ragazzi hanno dimostrato capacità di soffrire e voglia di sudare e lottare per la maglia. Sono degli uomini veri: oggi è stata una grande prestazione di tutti, la vittoria di un gruppo, la vittoria dell’umiltà e della grinta”.

Il tecnico nero-oro sottolinea come la squadra sia pronta a dare ancor più battaglia nella corsa alla permanenza nella categoria: “Adesso ci crediamo come non mai - ha concluso -la vittoria dice che la Supergiovane è viva: non abbiamo mai smesso di crederci e dopo la vittoria ci crediamo più di prima. La salvezza è a due punti: lotteremo ogni domenica con il sangue agli occhi. Gli scontri diretti li avremo in casa e siamo determinati, vogliosi e grintosi di fare bottino pieno. Complimenti a tutti i ragazzi, a quelli che hanno accettato le mie scelte e al gruppo che rimane unito e compatto, indice di disponibilità e senso di sacrificio”.