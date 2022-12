La Casertana chiama un palermitano in panchina: è Vincenzo Cangelosi, storico vice di Zeman

L'allenatore palermitano Vincenzo Cangelosi, storico vice di Zdenek Zeman, è il nuovo allenatore della Casertana in serie D. Subentra a Luigi Panarelli, esonerato ieri dalla società campana: nove punti in otto gare di campionato per il tecnico uscente. Un bottino magro, troppo per la dirigenza casertana. Terzo allenatore in stagione per la squadra del presidente D'Agostino, che aveva iniziato il campionato con Parlato in panchina.

Nato nel capoluogo siciliano nel 1963, Cangelosi ha lavorato al fianco del maestro boemo per trentatré anni: dalla prima avventura al Foggia nel lontano 1989 sino allo scorso anno, nuovamente con il club pugliese. Per Cangelosi esperienze formative molto importanti, con Lazio, Roma, Salernitana, Avellino, Lecce, Stella Rossa, Lugano, Cagliari e Pescara.

Il tecnico palermitano ha diretto la seduta mattutina della sua nuova squadra allo stadio Pinto. Cangelosi ha chiamato come allenatore in seconda Anderson Rodney de Oliveira, mentre l'allenatore dei portieri sarà Domenico Botticella. Raffaele Santoriello è il nuovo preparatore atletico.

Cangelosi avrà il compito di invertire il trend negativo attuale, anche in considerazione del fatto che l'obiettivo prefissato dalla società, ad inizio anno, era la promozione tra i professionisti. La capolista Sorrento dista undici lunghezze, ma il mercato e la nuova guida tecnica potrebbero riaccendere spogliatoio e tifosi.