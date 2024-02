Primi calci ed esordienti, successo alla Carnival Cup 2024 organizzata dall’asd Lercara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un grande successo al Carnival Cup 2024 organizzato a Palermo per le compagini dei Primi Calci ed Esordienti dell’ Asd Lercara – Youth Football Academy, che esordiscono da protagonisti. I ragazzi di mister Nino Dichiara dopo essersi qualificati alla fase argento ottengono il gradino più alto del podio, aggiungendo questo successo al campionato ASC fase autunnale appena concluso. Un grande lavoro dello staff tecnico che porta per la prima volta i piccoli leoncini a un torneo regionale giocando con società di livello, divertendosi e imparando.

Altra bella soddisfazione per i ragazzi ella categoria esordienti di Mister Pusateri Dopo il torneo di Avola la prima posizione nei campionati Figc di categoria ed Asc, entrando con forza nel panorama calcistico dell’attività di base facendosi conoscere ovunque meritando attenzione, sfornando bellissime prestazioni in campo con gesti tecnici molto apprezzati dagli addetti ai lavori, ed uscendo solo ai rigori. Tanti le attestazioni di stima per le due formazioni dei monti sicani del Lercara – Youth Football Academy che sfatano il mito che i piccoli centri non riescono a competere con le forti realtà cittadine. Un lavoro costante di tutti i nostri tecnici dell’attività di base e giovanile che sta portando grandi risultati non solo in termini sportivi, ma di crescita dei ragazzi come nuovi protagonisti della società. Si cresce ogni anno di più, guadagnandoci la fiducia dei genitori del territorio, lavorando costantemente ad un meraviglioso progetto qual è la Youth Football Academy unitamente alla società sportiva Rokkalia per la crescita calcistica di tutti i ragazzi del territorio. Queste le parole del responsabile dell’attività giovale lercarese Cristian Corvetta.