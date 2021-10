Il Carini torna alla vittoria contro l'Alcamo, Virga: "Ottimo l'atteggiamento in campo, questa è la vittoria del gruppo"

Dopo tre sconfitte consecutive il Città di Carini torna al successo battendo al Pasqualino l'Alcamo per 1-0 e lasciando così alle spalle la batosta contro la Folgore Castelvetrano. La storia della partita si è consumata nella ripresa dopo un primo tempo abbastanza tirato. Gli ospiti si sono avvicinati al gol con un tentativo di Faraci respinto con i piedi in controtempo da Giangreco al 54': il Carini venuto fuori alla distanza è riuscito a colpire al 73' con Alessio Gallina.

Già vicino al gol due minuti prima con una girata in area su un rimpallo andata sopra la traversa, l'attaccante rossoblù ha colpito con un tiro da fuori area a fil di palo che non ha lasciato scampo al portiere alcamese Ilario. Nel finale il Carini ha avuto l'occasione di chiudere sul 2-0 con La Fata, il cui tiro da posizione defilata in area si è stampato sul palo alla sinistra del portiere. In virtù di questa vittoria i rossoblù si portano a quota nove punti in classifica, superando il Casteldaccia.

Il tecnico del Città di Carini Vincenzo Virga ha elogiato il gruppo per la prestazione di oggi: "Oggi ho ritrovato la mia squadra - afferma il tecnico a PalermoToday - in una gara delicata contro un Alcamo esperto visto gli elementi che aveva in campo. La squadra oggi mi è piaciuta soprattutto sull'atteggiamento: ci sono state anche delle buone trame di gioco, abbiamo preso anche un palo con La Fata. Dobbiamo lavorare sempre di più: questa è squadra giovane che durante la settimana mi segue al massimo e sono contento di avere un gruppo del genere. I ragazzi hanno meritato è stata la vittoria del gruppo perché anche oggi eravamo privi di cinque giocatori ma posso contare su una rosa che non si risparmia, la salvezza sarà dura ma daremo sempre il massimo per raggiungere il nostro obiettivo stagionale".

Gallina: "Vittoria che ci dà carica ed entusiasmo"

Anche il match-winner Alessio Gallina ha espresso la sua soddisfazione per il gol e soprattutto per il risultato: "È stata una partita importante - afferma l'attaccante a PalermoToday - che ci dà carica per il proseguo della stagione dandoci la fiducia e l’entusiasmo che ci è mancato nelle ultime uscite. Abbiamo lavorato bene quest’ultima settimana per ritrovare l’atteggiamento giusto. Sono felice per il mio gol, mi dà parecchia fiducia, torno in rete dopo sei partite, tra cui alcune saltate per colpa del Covid. Sono contento soprattutto per la squadra: se ho segnato è ovviamente anche grazie a loro che mi sostengono. La nostra forza è il gruppo, un gruppo che non molla mai: siamo una famiglia da ben quattro anni. Speriamo adesso di continuare così":