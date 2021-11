Calcio, il punto sulle squadre giovanili Cantieri Cus Academy in campo nel week end

Bilancio positivo quello delle squadre giovanili del Cantieri Cus Academy in campo nel week end nei campionati regionali, dove sulle sei gare disputate arrivano ben cinque successi, una sola sconfitta e due i match rinviati causa avverse condizioni metereologiche. Iniziamo dalla sconfitta dei Giovanissimi Under 14 del Cus Palermo in casa contro il Soccer Tirreno,finale 2-4 al Fincantieri in un match dove non basta la buona volonta’ dei cussini e un Cristian La Corte in forma che sigla la sua personale doppietta. Vincono i Giovanissimi Under 15 Cus Palermo al Fincantieri con il risultato di 9-0 contro il Bagheria Citta’ delle Ville grazie al pokerissimo firmato da un super Antonino Visconti (13 centri in undici gare) e alle reti di Alessandro Randazzo,Salvo Marsala,Matteo Giaccone,Gabriele Marchese e Claudio Di Caccamo.

Successo dunque importante per i ragazzi di Salvo Demma terza posizione in classifica a quota 19 punti e a sole tre lunghezze dal Palermo calcio. Le formazioni Allievi Under 16 entrambe vittoriose in trasferta, il Cus Palermo di Giuseppe Di Fresco corsaro al Comunale di Paceco, vince a domicilio 1-0 sul Citta’ di Trapani decide l’eurogol pesantissimo da tre punti di un ritrovato Denis Di Bella e la Fincantieri di Fabrizio Costanzo che espugna il Comunale di Brolo con un perentorio 7-0 in casa della Jsl Junior Sport grazie alle doppiette di Simeon Taormina e Alessandro Fontana e ai gol di Andrea Palma,Stefano Favazza e Mattia Ruvolo. Vincono meritatamente gli Allievi Under 17 del Cus Palermo di Domenico Perrone successo di forza con grande carattere e personalita’ al centro universitario sportivo con il finale di 2-1 contro un’ostica Iccarense grazie alla doppietta siglata dal super bomber Giuseppe Viviano giunto a quota 14 reti in 9 gare. Il forte attaccante puo’ cosi’ festeggiare insieme a Mattias Bargione la convocazione meritatissima nella Rappresentativa Regionale Siciliana.

Con questo successo il Cus Palermo si attesta al terzo posto a ridosso di Panormus e Trapani 1905. Nel campionato Provinciale i giovanissimi Under 15 della Fincantieri vincono la loro quinta gara sulle cinque disputate, la formazione di coach Marco Visconti imbattuta consolida sempre di piu’ la vetta della classifica, vittoria 5-2 in trasferta al S.Cristina contro il Club Palermo grazie alle reti di Gabriel Fausto, Fabio Cirmi,Danilo Santoro,Gabriel Carella e Christian Camiolo. Formazione solida quella cantierina con 17 reti fatte e appena 4 subite,8 i punti di vantaggio dal secondo posto e prossimo impegno in casa contro il Terrasini.Rinviate per maltempo Cus Palermo-Atletico Nissa nel campionato Allievi Under 18 e Tieffe Club-Cus Palermo nel campionato Juniores Under 19.

Andrea Dieli, Cantieri Cus Academy