Palermo Femminile, ancora una vittoria: poker di gol in trasferta alla Cantera Adriatica Pescara

Serie C femminile Girone C

Ancora un successo, altri tre punti per proseguire il percorso di crescita. Una vittoria netta, con un poker che dà risalto alla buona prestazione offerta sul terreno di gioco. Il Palermo femminile non si ferma: le rosanero battono nettamente la Cantera Adriatica Pescara con un poker di reti. Dopo il 5-0 della scorsa settimana contro la Salernitana, stavolta le reti segnate sono quattro. In gol Dragotto, Ribellino, Geraci e Impellitteri su rigore.

Un buon risultato, dunque, per le ragazze di coach Antonella Licciardi: le rosanero restano nei piani alti della classifica, anche se il calendario non sorride moltissimo visto che hanno vinto tutte le "big". La Res Roma, infatti, ha battuto la Vis Mediterranea 2-0, il Lecce Women ha vinto per 3-1 contro l’Indipendent Napoli. Il Chieti, invece, ha liquidato l’Academy Sant’Agata con un pokerissimo in trasferta mentre il Trastevere ha superato di misura in casa il Matera con un 1-0.