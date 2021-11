Calcio a 8, palermitani sul podio del campionato nazionale magistrati: si piazzano al secondo posto

I palermitani conquistano il secondo posto e salgono sul podio del settimo campionato nazionale magistrati di calcio a 8. La vetta della classifica finale del torneo, approvata dal comitato esecutivo, va invece a Reggio Calabria. Terzo posto ex equo per Catania e Roma.

Palermo entra anche nella classifica dei migliori marcatori: il magistrato Andrea Innocenti ha fatto sei gol, come i colleghi milanesi Carmelo Di Paola e Daniele Moro; si aggiudica anche il titolo di miglior giocatore. Siciliano anche il miglior portiere: Filippo Barreca (nella foto in basso), tenente colonnello dei carabinieri, voto 6. Gli arbitri del torneo, all’unanimità, hanno conferito il premio speciale di miglior allenatore a Raimondo Cerami, responsabile tecnico della squadra di Palermo.

Classifica finale



1° classificato: Reggio Calabria

2° classificato: Palermo

3° classificato ex aequo: Catania -Roma

5° classificato ex aequo: Milano-Salerno

7° classificato ex aequo: Catanzaro-Partenope

9° classificato ex aequo: Cagliari-Napoli

11° classificato ex aequo: Marche/Emilia-Messina

13° classificato ex aequo: Caltanissetta - Torino

15° classificato: Puglia