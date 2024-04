Campionato di calcio Eurolawyers 2024, l'Asd Palermo Forense parte per Palma di Maiorca

La Asd Palermo Forense parteciperà al prossimo campionato Europeo di calcio tra avvocati che si svolgerà in Spagna, a Calvìa (Palma di Maiorca), dal 3 al 7 aprile e rappresenterà la città di Palermo nella categoria Master.

"Come ogni anno dal 2014 siamo onorati di poter rappresentare l'avvocatura palermitana in questa prestigiosa manifestazione - ha detto l'avv. Giuseppe Alessi, presidente dell'Asd -. Per noi sarà la decima partecipazione consecutiva ai campionati internazionali, nessuna squadra italiana ha raggiunto questo primato fino ad ora, ne siamo fieri".

La competizione, riservata ad avvocati e notai prevede la partecipazione di squadre provenienti da tutta europa, suddivise in cinque categorie (Classic, Master, Legend, Super Legend, Five Men). La Palermo Forense giocherà la categoria Master e dovrà confrontarsi con formazioni provenienti da Italia, Ungheria, Croazia, Repubblica Ceca, Israele, Spagna e Francia.

"Quest’anno la competizione sarà molto impegnativa - ha precisato il capitano Notaio Roberto Indovina - giocheremo 5 partite in 4 giorni contro squadre agguerrite che disputano come noi, da tanti anni, questo torneo. Il nostro obiettivo principale è sempre quello di superare la fase a gironi. Il sogno è quello di regalarci una vittoria per festeggiare i nostri 10 anni di storia”.

L'Asd Palermo Forense è allenata, anche quest’anno, da Giorgio Barcellona. “Abbiamo un’ottima squadra - ha detto il tecnico - ci siamo preparati bene ma come sempre sarà il campo a parlare. Di una cosa sono certo: come ogni anno non mancheranno grinta e determinazione”.