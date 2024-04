Campionato di calcio Eurolawyers 2024, l'Asd Palermo Forense è campione d’Europa

L’Asd Palermo Forense, squadra palermitana di avvocati nata nel 2014, si è laureata campione d’Europa agli Eurolawyers 2024 di Palma di Maiorca nella categoria Master.

La squadra capitanata dal notaio Roberto Indovina ha trionfato in Spagna, battendo in finale l’Ungheria 2-0. Reti decisive del match firmate proprio dal capitano (traiettoria velenosa su calcio d’angolo) e da Piazza.

Un percorso, quello della formazione allenata da Giorgio Barcellona, netto e lineare caratterizzato da sole vittorie.

Il girone, composto da Italia, Repubblica Ceca, Spagna e Croazia, è stato vinto agevolmente dagli avvocati palermitani. Secco 3-1 all’esordio con Repubblica Ceca, manita alla Spagna nel secondo turno e 1-0 alla Croazia nel terzo match.

La semifinale contro Israele è stata vinta 1-0 grazie al gol di Li Puma.

La finale contro gli ungheresi è stata equilibrata, poi al 50’ la perla di Indovina ha interrotto la parità in campo. Il raddoppio di Piazza al 75’ ha chiuso il match, determinando meritatamente il successo del Foro palermitano.

“Un sogno diventato realtà - ha dichiarato il capitano Indovina - avevo detto prima della partenza che sarebbe stato meraviglioso regalarci un successo per i nostri dieci anni di attività di squadra. Così è stato ed è stato davvero fantastico. Non è stato facile ma il nostro percorso netto dimostra chiaramente che siamo arrivati in perfetta forma a questo europeo”.

“Grinta e determinazione non sono mai mancate nella nostra squadra - ha detto l’allenatore Barcellona - quest’anno però i ragazzi sono andati oltre: la vittoria dell’Europeo li ripaga di tutti i sacrifici in allenamento “.

"La vittoria di una squadra, di un gruppo, di una famiglia - ha dichiarato il presidente Giuseppe Alessi - che col sacrificio e la tenacia ha dimostrato che qualunque risultato è raggiungibile. Il Consiglio dell’Ordine, da oggi, potra vantare oltre agli altri successi nazionali anche il secondo titolo internazionale".