"Il mio posto nel mondo", il Palermo chiama a raccolta i tifosi: l'8 luglio al via la campagna abbonamenti

Il Palermo dà il via alla campagna abbonamenti: dal prossimo 8 luglio si comincia. Il claim di quest'anno è "Il mio posto nel mondo”: il seggiolino al Barbera ma anche ogni luogo del mondo in cui la fede rosanero fa battere il cuore di milioni di tifosi.

Anche quest’anno tariffe promozionali dedicate a tutti gli abbonati 2023/24 che in alcuni casi potranno risparmiare fino al 55%. Vantaggi anche per i nuovi abbonati che potranno usufruire di uno sconto fino al 40% su tutte le tariffe, e fino al 45% per gli Under 16. Per tutti, anche la possibilità di rateizzare l’intero importo acquistando online.

Confermata per il terzo anno consecutivo la convenzione con l’Università degli studi di Palermo: gli universitari, in fase di vendita libera, potranno accedere alle tariffe con miglior prezzo su tutti i settori, ovvero quelle dedicate in fase di prelazione ai vecchi abbonati. Rinnovata la “promo famiglia” dedicata ai nuclei familiari e agli under 14. La promo sarà valida sia in fase di prelazione per coloro che nel 2023/24 ha deciso di sottoscrivere questo speciale abbonamento, sia durante la fase di vendita libera.

Dopo il grande successo dell’iniziativa solidale che lo scorso anno ha consentito di creare borse di studio contro la dispersione scolastica per ragazzi in difficoltà nel quartiere di Borgo Nuovo, anche quest’anno abbonandosi ogni tifoso contribuirà ad aiutare chi è meno fortunato. Per ogni abbonamento sottoscritto, infatti, il Palermo donerà 2 euroal progetto Palermo in the Community finalizzato alla realizzazione di campi di calcetto in quartieri disagiati della città, in collaborazione con il Comune di Palermo e in linea con gli analoghi progetti internazionali di City Football Group che ha già portato alla creazione di oltre 60 campetti in tutto il mondo.

Prezzi abbonamenti in prelazione

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** Centralissima 1155 € 925 € 695 € Tribuna Centrale 770 € 620 € 465 € Tribuna Laterale 550 € 440 € 330 € Gradinata Inferiore 350 € 275 € 200 € Gradinata Superiore 275 € 215 € 155€ 60 € Curve 198 € 155 € 135 €



* nati entro il 31/12/1959

** nati dal 01/01/2008

*** nati dal 01/01/2011 – riduzione valida solo per abbonati 2023/24 possessori di un abbonamento “promo famiglia”

Prezzi abbonamenti in vendita libera

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** Promo UNIPA

uomo/donna Centralissima 1375 € 1045 € 785 € – 1155€/925€ Tribuna Centrale 935 € 715 € 550 € – 770€/620€ Tribuna Laterale 640 € 510 € 400 € – 550€/440€ Gradinata Inferiore 410 € 330 € 260 € – 350€/275€ Gradinata Superiore 330 € 260 € 200 € 80 € 275€/215€ Curve 235 € 185 € 160 € – 198€/155€



* nati entro il 31/12/1959

** nati dal 01/01/2008

*** nati dal 01/01/2011 – tariffa fruibile solo per abbonamenti acquistati con “promo famiglia”

Prezzi singola partita 2024/25

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA**** Centralissima 98 € 75 € 75 € – – Tribuna Centrale 69 € 52 € 52 € – – Tribuna Laterale 45 € 36 € 36€ – – Gradinata Inferiore 32 € 27 € 27 € – 23 € Gradinata Superiore 27 € 21 € 21 € 13 € 19 € Curve 21 € 16 € 16 € – 15 €