La Spezia ospita la presentazione del calendario di serie B 2024-25. La 93esima edizione del campionato cadetto inizierà con un anticipo previsto per venerdì 16 agosto e si concluderà il 9 maggio. Oltre alle soste per gli impegni delle Nazionali, il campionato si fermerà anche dal 30 dicembre all'11 gennaio. Confermato il criterio asimmetrico che ha caratterizzato anche la passata stagione. Il Palermo, che ha richiesto alla Lega di giocare le prime tre giornate in trasferta, esordirà a Brescia.

1a giornata: 17 agosto 2024

Bari-Juve Stabia

Brescia-Palermo

Catanzaro-Sassuolo

Cesena-Carrarese

Cosenza-Cremonese

Frosinone-Sampdoria

Pisa-Spezia

Reggiana-Mantova

Salernitana-Cittadella

Sudtirol-Modena

2a giornata (24 agosto 2024): Pisa-Palermo

3a giornata (27 agosto 2024): Cremonese-Palermo

4a giornata (31 agosto 2024): Palermo-Cosenza

5a giornata (14 settembre 2024): Juve Stabia-Palermo

6a giornata (21 settembre 2024): Palermo-Cesena

7a giornata (28 settembre 2024): Sudtirol-Palermo

8a giornata (5 ottobre 2024): Palermo-Salernitana

9a giornata (19 ottobre 2024): Modena-Palermo

10a giornata (26 ottobre 2024): Palermo-Reggiana

11a giornata (29 ottobre 2024): Mantova-Palermo

12a giornata (2 novembre 2024): Palermo-Cittadella

13a giornata (9 novembre 2024): Frosinone-Palermo

14a giornata (23 novembre 2024): Palermo-Sampdoria

Sono previsti quattro turni infrasettimanali: martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, giovedì 26 dicembre e giovedì 1 maggio 2025. Quindi, si tornerà in campo sia per Santo Stefano sia per la festa dei lavoratori. Sono previste altrettante soste per gli impegni delle nazionali, programmate per sabato 7 settembre, sabato 12 ottobre, sabato 16 novembre e sabato 22 marzo 2025. Presentato anche il nuovo Kombat Ball Serie BKT 2024-25, disegnato dallo sponsor tecnico Kappa, che offre un grip migliorato e un controllo ottimale su ogni tipo di superficie. (Articolo in aggiornamento, a breve il calendario completo).

Le parole di Gardini

"Non ci sono favorite in questo campionato - ha dichiarato l'amministratore delegato rosanero, Giovanni Gardini - cercheremo di essere protagonisti e migliorare il risultato dello scorso anno. Con l'aiuto dei nostri tifosi e cercando di allestire una squadra competitiva per obiettivi di importanti speriamo di fare bene".