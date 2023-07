Il 92esimo campionato di Serie B comincerà ufficialmente con l'anticipo di venerdì 18 agosto 2023, con il primo turno che si prolungherà fino a domenica 20. Da Villa Olmo (Como) sono state svelate tutte le giornate del campionato cadetto, che per la prima volta utilizzerà la modalità asimmetrica (la sequenza delle partite nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella del girone di ritorno) sullo stile di quanto accade già in massima serie. I rosanero esordiranno al San Nicola di Bari, quindi nel secondo turno primo match al Barbera contro la squadra che verrà ripescata dopo l'estromissione della Reggina. Nel turno infrasettimanale, il 29 agosto, altra trasferta: si va a sfidare la neopromossa Reggiana.

Sono previsti complessivamente 5 turni infrasettimanali: 29 agosto, 26 settembre, 26 dicembre, 27 febbraio, 1° maggio. Per quanto riguarda le soste per le Nazionali, invece, saranno quattro: 9/10 settembre, 14/15 ottobre, 18/19 novembre, 23/24 marzo. Confermato infine l'appuntamento in campo per Santo Stefano, per poi fermarsi per la pausa invernale, in programma dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024.

Le dichiarazioni del presidente Mirri

"Giochiamo con la squadra più forte, l'anno scorso meritavano la Serie A. Un battesimo di fuoco, un derby del Sud"

Ecco il calendario completo

1a Giornata 20/8/2023

Bari-Palermo

Cittadella-Reggiana

Cosenza-Ascoli

Cremonese-Catanzaro

Parma-Feralpisalò

Pisa-Lecco

Sudtirol-Spezia

Ternana-Sampdoria

Venezia-Como

x-Modena (* Ammesso il Lecco ed esclusa la Reggina dopo la sentenza del Consiglio Federale: la società calabrese ha annunciato che ricorrerà in tutti i gradi di giudizio. Il Brescia sarebbe la prima squadra con diritto di ripescaggio dopo la retrocessione ai playout)

2a Giornata 26/8/2023

Palermo-X

3a Giornata 29/8/2023

Reggiana-Palermo

4a Giornata 02/9/2023

Palermo-Feralpisalò

5a Giornata

Ascoli-Palermo

6a Giornata

Palermo-Cosenza

7a Giornata

Venezia-Palermo

8a Giornata

Palermo-Sudtirol

9a Giornata

Modena-Palermo

10a Giornata

Palermo-Spezia

11a Giornata

Palermo-Lecco

12a Giornata

Sampdoria-Palermo

13a Giornata

Palermo-Cittadella

14a Giornata

Ternana-Palermo

15a Giornata

Palermo-Catanzaro

16a Giornata

Parma-Palermo

17a Giornata

Palermo-Pisa

18a Giornata

Como-Palermo

19a Giornata

Palermo-Cremonese

20a Giornata

Cittadella-Palermo

21a Giornata

Palermo-Modena

22a Giornata

Catanzaro-Palermo

23a Giornata

Palermo-Bari

24a Giornata

Feralpisalò-Palermo

25a Giornata

Palermo-Como

26a Giornata

Cremonese-Palermo

27a Giornata

Palermo-Ternana

28a Giornata

X-Palermo

29a Giornata

Lecco-Palermo

30a Giornata

Palermo-Venezia

31a Giornata

Pisa-Palermo

32a Giornata

Palermo-Sampdoria

33a Giornata

Cosenza-Palermo

34a Giornata

Palermo-Parma

35a Giornata

Palermo-Reggiana

36a Giornata

Spezia-Palermo

37a Giornata

Palermo-Ascoli

38a Giornata

Sudtirol-Palermo

Curiosità legate all’esordio in trasferta

L’ultima volta che il Palermo riuscì a ottenere la promozione dalla B alla serie A giocò l’esordio in trasferta: nello specifico, stagione 2013/14, i rosanero di Gattuso esordirono a Modena con un pareggio per 1-1 (rete di Andelkovic per i siciliani). Anche nella stagione 2003/04, culminata il 29 maggio 2004 con la storica promozione dopo 32 anni, i rosanero giocarono fuori casa la prima gara effettiva. Quell’anno, infatti, il campionato cominciò dalla terza giornata a causa dello sciopero per il format del torneo a 24 squadre. Era il Palermo di Silvio Baldini, poi sostituito a campionato in corso da Guidolin. Da calendario la prima giornata avrebbe dovuto essere all’Arechi di Salerno ma partendo dalla terza giornata i rosanero giocarono al Partenio di Avellino contro la squadra di Zeman, pareggiando 0-0.