Calcioscommesse, dopo sei anni la sentenza: assolto "Re Artù" Di Napoli

Tutti assolti - tra cui l'ex attaccante del Palermo Arturo Di Napoli, oggi 48enne - per non aver commesso il fatto. Nessuna "combine" per il campionato di calcio del Messina tra il 2015 e il 2016, disputato all'epoca dall'Acr. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale presieduta da Maria Eugenia Grimaldi.

Assolti dunque con formula piena dalle accuse di associazione, falso e truffa Arturo Di Napoli, Eros Nastasi, Pietro Gugliotta, Ivan Giuseppe Palmisciano, Fabio Russo, Giuseppe Messina, Alessandro Costa, Giovanni Panarello, Andrea De Pasquale, Stefano Addario, Daniele Frabotta, Andrea De Vito, Cosimo D’Eboli e Gianluca Grassadonia.

L’indagine nata da alcune intercettazioni per un altro filone di inchiesta, aveva portato anche ad una richiesta di arresto per Di Napoli e coinvolto 17 persone. Due erano già stati assolti nel 2019 con rito immediato. Sotto la lente una serie di partite. Nel vortice giudiziario erano finiti giocatori, allenatori e dirigenti.

"Re Artù" Di Napoli venne acquistato dal Palermo nel 2002, nell'ambito del passaggio di diversi giocatori e del presidente Maurizio Zamparini dalla società veneta a quella siciliana. Con i rosanero ha messo a segno otto reti in Serie B svincolandosi a fine stagione. Il 14 luglio 2012 ha iniziato la sua carriera d'allenatore. Ha guidato il Messina nel 2015-16.