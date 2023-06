Calciomercato Palermo: Viviani a un passo, si lavora per Bisoli e due difensori

Mattia Viviani è a un passo dal vestire la maglia rosanero. Il centrocampista bresciano classe 2000, in forza al Benevento, sarà il primo rinforzo a centrocampo per Eugenio Corini. Il giocatore, vista l’età, è un under: un dato da non trascurare in ottica calciomercato. Quest’anno per il centrale di centrocampo 21 presenze, nonostante l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo. Viviani ha, in passato, vestito le maglie di Chievo Verona e Brescia.

Il ds rosanero Rinaudo lavora anche per altri innesti a centrocampo: continua il forcing per Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia. Nonostante le numerose richieste che sono pervenute ai lombardi appena retrocessi in Serie C, il calciatore avrebbe già dato l’ok per il trasferimento a Palermo. La trattativa dovrebbe procedere senza particolari intoppi.

In difesa, in rialzo le quotazioni di Lucioni e Ceccaroni. Anche loro, come Bisoli, avrebbero già dato il loro assenso alla trattativa che li porterà in rosanero. Lucioni ha guidato quest’anno, con grande capacità, la difesa del Frosinone in serie A. Pietro Ceccaroni, di proprietà del Venezia, a gennaio è andato in prestito al Lecce. Due colpi in difesa efficaci, che dovrebbero garantire esperienza e affidabilità al reparto più in difficoltà durante la scorsa stagione. Sul fronte rinnovi, è tutto pronto per i prolungamenti di Gomes e Pigliacelli; work in progress anche per Alessio Buttaro.