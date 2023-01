Senza sosta il mercato del Palermo: calda la pista Verre, Pierozzi al Como

L’avventura di Edoardo Pierozzi al Palermo può dirsi conclusa: il calciatore fiorentino, in prestito dalla Viola, ha trovato l’accordo col Como. Moreno Longo lo stima ed è pronto ad accoglierlo. Il giocatore sta liberando l’alloggio palermitano ed è pronto a trasferirsi nel suo nuovo club. Pierozzi è stato fortemente voluto dall’allenatore ex Frosinone, che gli avrebbe garantito un posto da titolare. Per il calciatore, peraltro, previsto anche un trattamento economico migliore rispetto a quello che percepiva in rosanero.

Sul fronte entrate il ds Rinaudo è al lavoro per rinforzare la rosa di Eugenio Corini. Il nome di Valerio Verre, oggi alla Samp, è una pista caldissima e la sensazione è che l’affare possa concretizzarsi a breve. Il centrocampista romano, che ha già vestito il rosanero nella stagione 2013/14, ha aperto ad un ritorno in Sicilia, dove si era trovato benissimo.

Verre, nell’ultimo match col Napoli, ha giocato 54 minuti. La Samp vuole cederlo e le chiamate tra il ds blucerchiato e Rinaudo sono sempre più frequenti. In questa stagione per lui 16 partite in Serie A e due in Coppa Italia, con un gol.

Intanto, la squadra è al lavoro per preparare la trasferta di Perugia. Gli uomini di Eugenio Corini hanno svolto a Boccadifalco un lavoro di attivazione, possesso palla, esercitazioni tattiche ed una partita finale a campo ridotto. Lavoro differenziato programmato per Davide Bettella e Dario Saric. Alessio Buttaro ha proseguito la riatletizzazione, mentre Leo Stulac ha lavorato con i fisioterapisti.