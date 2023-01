Calciomercato, c'è la fumata bianca per Verre al Palermo: ora si stringe per Martella della Ternana

Dopo due settimane abbondanti di trattativa, è arrivata finalmente la fumata bianca: Valerio Verre tornerà a vestire la maglia rosanero. L'affare si farà, nonostante fosse entrato pericolosamente in standby: l'accelerata è giunta nella tarda serata di ieri, con l'affondo decisivo di Rinaudo e Bigon e il via libera arrivato dalla dirigenza doriana. Anche Dejan Stankovic, che aveva chiesto alla società blucerchiata di non cedere il centrocampista sino all'arrivo del suo sostituto, ha avallato la partenza del centrocampista romano. L'allenatore serbo sarebbe stato rassicurato dal responsabile dell'area tecnica, Carlo Osti, sull'arrivo nei prossimi giorni di un rincalzo.

La trattativa, in effetti, si era complicata non poco: sebbene le parti e l'entourage del giocatore fossero d'accordo su tutto, si era comunque creato uno stallo "critico". Verre, infatti, è sempre stata la prima scelta rosanero ma la dirigenza non voleva attendere sino agli ultimissimi giorni di mercato prima di formalizzare la chiusura. Anche perchè la trattativa è andata avanti per due settimane. Delle 5 partite giocate dalla Samp in questo inizio d’anno Verre ha giocato titolare per 4 volte, mentre è partito dalla panchina nell’ultimo incontro con l’Udinese. Per il centrocampista si tratta di un ritorno a Palermo: il calciatore ha collezionato 20 presenze in rosanero nella stagione 2013/14, quando aveva solamente 19 anni sotto la direzione tecnica di Beppe Iachini. Arriva in prestito con diritto di riscatto in favore della società di viale del Fante.

Se il Palermo, la prossima estate, volesse riscattare interamente il cartellino, scatterebbe la firma del centrocampista su un contratto triennale: la scadenza è prevista per giugno 2026. Un innesto di grande qualità per Eugenio Corini, che alza notevolmente il tasso tecnico della rosa.

Ma non è finita qui: Rinaudo e Bigon hanno accelerato anche per Bruno Martella, terzino di spinta della Ternana. Inizialmente c'era stato solo un timido sondaggio tra le parti, nulla di più rilevante di un semplice contatto. Dopo che l'affare Azzi è sfumato, la dirigenza rosanero ha vagliato diversi nomi ma alla fine la scelta è ricaduta su Martella. Anche perchè Eugenio Corini lo conosce molto bene, avendolo allenato durante l'esperienza di Brescia. Il classe 1992 sarebbe un rinforzo interessante per la corsia di sinistra, potendo essere schierato sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a cinque. Martella è anche dotato di un buon tiro dalla distanza, oltre a fornire diversi cross in area per i compagni. Il laterale non ha giocato le prime partite dell'anno appena cominciato ed è andato in panchina sia contro l’Ascoli che contro la Reggina senza nemmeno subentrare a partita in corso.

La sensazione è che l'affare possa chiudersi nella giornata di oggi. Sono ore calde per il calciomercato rosanero, la dirigenza lavora intensamente per assicurare a Corini rinforzi di qualità.