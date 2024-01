Calciomercato, il giallo Verde si decide oggi: Rinaudo spazientito, il Palermo congela la cessione di Valente

Una doppietta che ha cambiato tutto, strano destino di un calciomercato talvolta surreale. Sì, perché se sabato scorso Daniele Verde non avesse segnato quei due gol al Pisa nell'ultimo turno di campionato, probabilmente sarebbe stato già annunciato il suo arrivo in rosanero. Un nuovo intrigo di mercato, dopo la telenovela Prati della scorsa estate: anche in quel caso, la volontà del giocatore ebbe un peso specifico non indifferente.

La storia della trattativa tra Palermo e Spezia ha assunto contorni singolari: Eduardo Macia (responsabile area tecnica Spezia) e Leandro Rinaudo avevano trovato nella giornata di venerdì l'accordo per la cessione di Verde al Palermo. Un prestito oneroso, con diritto di riscatto in favore del club di viale del Fante. Il giocatore pronto ad organizzare il trasloco, la richiesta del club ligure di giocare un'ultima partita vista l'emergenza della squadra. E Verde gioca, infatti, contro il Pisa. Ma nel copione qualcosa va storto perché il napoletano segna una meravigliosa doppietta: un tiro a giro straordinario, un cucchiaio su calcio di rigore. E così, domenica mattina, lo Spezia ricontatta Rinaudo per fermare la trattativa. Il ds rosanero, ovviamente, stupito e anche spazientito: la trattativa subisce uno stallo.

Nella giornata di ieri Luigi Lauro, agente del calciatore, si è recato in sede per discutere con la dirigenza dello Spezia: pare che il club ligure stia provando a convincere Verde a rimanere. A questo punto, la palla passa al calciatore: se l'esterno scuola Roma confermerà la propria scelta iniziale non ci saranno problemi e l'operazione si chiuderà. Impossibile, infatti, trattenere un calciatore già venduto e poi stoppato. Se, però, il giocatore tentennerà e dovesse aprire ad una possibile permanenza, l'affare non si farà.

Nella giornata odierna arriverà una risposta, il tempo è finito: in caso di fumata nera, infatti, la dirigenza rosanero dovrà virare su altri obiettivi. La cessione di Valente al Padova, infatti, è in standby vista l'impasse nella trattativa Verde.