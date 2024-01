Calciomercato Palermo, dietrofront di Verde: l'attaccante resta allo Spezia, tentativo in extremis per Caso

Non è arrivata la tanto attesa fumata bianca per Daniele Verde: il calciatore rimarrà allo Spezia, rinnovando il proprio legame con il club ligure con un adeguamento dell’ingaggio. Un’inaspettata svolta nella trattativa, un finale riscritto dopo che venerdì sera tutte le parti avevano trovato un accordo: le due società avevano un’intesa su tutto, l’entourage del calciatore aveva definito un accordo di massima con il club di viale del Fante.

Era tutto fatto, le visite mediche erano state fissate per ieri. Ma la doppietta di sabato contro lo Spezia ha cambiato i piani. Macia ha proposto un rinnovo contrattuale al napoletano, che intorno all’ora di pranzo di oggi ha deciso di accettare. Dialogo fitto, in mattinata, tra Rinaudo e Luigi Lauro, agente del calciatore: nonostante il pressing del club rosanero, l’epilogo che il ds palermitano auspicava non andrà in scena.

Lo Spezia, in mattinata, aveva chiesto addirittura Vasic in prestito ma il giovane non è sul mercato per la dirigenza rosanero. Una beffa, dunque, per il duo Rinaudo-Bigon: adesso i due dirigenti dovranno, in fretta, cambiare obiettivo. Possibile un tentativo in extremis per Caso: c'è già un accordo tra il Frosinone e la Cremonese ma il giocatore non ha ancora accettato. A questo punto, se dovesse arrivare una chiamata dal club di viale del Fante potrebbe seriamente prendere in considerazione la proposta, anche per ragioni tattiche (la Cremonese gioca con un 3-5-2, un modulo che non si sposerebbe perfettamente con le caratteristiche di Caso). C'è poco tempo, il mercato non aspetta: si profilano due ultime giornate molto calde.