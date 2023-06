Calciomercato, Palermo a un passo dal talento Vasic: offerti 3 milioni al Padova

Aljosa Vasic, talento classe 2002 del Padova, è ad un passo dal Palermo. Sarebbe un vero e proprio colpo di mercato per i rosanero, visto che sul calciatore si è creata una vera e propria asta di mercato. Club di serie A seguono il calciatore da tempo, così come alcune società estere (alcune squadre di Premier e il Feyenoord sarebbero interessate ad acquistare il giovane trequartista). Il duo Rinaudo-Bigon, però, avrebbe messo sul piatto un'offerta molto importante, decisiva per sbaragliare la folta concorrenza: quinquennale per Vasic e circa tre milioni di euro nelle casse del Padova.

Secondo quanto appreso dalla società che cura gli interessi del calciatore (la Gr Sports di Giuseppe e Andrea Riso) il progetto rosanero sarebbe molto stimolante. Gli altri club di A interessati, infatti, avrebbero intenzione di girare in prestito il ragazzo in serie B. Il Palermo, invece, punta forte su Vasic e ha intenzione di dargli piena fiducia: argomenti, questi, molto convincenti. Inoltre, l'aspetto economico ha giocato un ruolo di notevole importanza: il Padova, vista la concorrenza, avrebbe alzato la posta ma questo non ha fatto arretrare il Palermo. Anzi, Rinaudo ha intensificato i contatti con la dirigenza del Padova e l'entourage del giocatore.

La trattativa è in stato avanzato, a un passo dalla chiusura: mancano davvero pochi dettagli, essenzialmente legati ai bonus. I contatti tra Rinaudo e Riso sono diventati costanti una decina di giorni fa: il ds rosanero, dopo aver sondato il terreno per capire la disponibilità del giocatore e la fattibilità dell'operazione, è passato all'attacco. Sono ore decisive, l'affare potrebbe chiudersi positivamente nei prossimi giorni: a quel punto il giocatore potrebbe avere il via libera per le visite mediche.

Il calciomercato rosanero entra nel vivo, dopo l'ufficialità di Lucioni potrebbe arrivare la seconda operazione in attesa di chiudere anche con Ceccaroni.