Calciomercato Palermo, oggi il giorno di Vasic: visite mediche a Torino per il giovane talento

Il calciomercato rosanero è entrato nel vivo, il lavoro del ds Leandro Rinaudo procede senza sosta. Oggi è il giorno di Aljosa Vasic: il giovane calciatore sta sostenendo le visite mediche a Torino, poi potrà firmare il contratto che lo legherà per cinque anni al Palermo. Si attende il comunicato ufficiale, poi Vasic si recherà dopodomani a Veronello, per l’inizio del pre ritiro agli ordini di Eugenio Corini.

A breve dovrebbe arrivare anche l’ufficialità di Pietro Ceccaroni: il difensore centrale si è liberato a parametro zero dal Venezia ed è pronto a firmare con il club di viale del Fante. Un rinforzo importante in difesa, il reparto è pronto per un restyling di grande qualità. La nuova coppia centrale, composta proprio dall’ex Venezia e da Lucioni, dà sulla carta garanzie per un campionato di vertice.

Rinaudo e Bigon lavorano sulla corsia sinistra: piace molto Gianluca Di Chiara, palermitano doc in forza alla Reggina. L’esclusione dei calabresi dalla griglia di partenza del prossimo torneo incentiva ancora di più un affondo rosanero. Un timido contatto con l’entourage del terzino c’è già stato, visto che il classe 1993 è seguito dal duo D’Amico-Pasqualin, con i quali Rinaudo ha chiacchierato per Beruatto del Pisa. Il terzino scuola Juve, però, ha diverse pretendenti in serie A e sembra orientato ad accettare la corte di uno di questi club della massima serie.

A centrocampo piacciono sempre i profili di Maita e Torrasi, svincolatosi dal Pordenone: la sensazione però è che prima sia necessario sfoltire la rosa. In questo senso, Damiani e Broh potrebbero essere sacrificabili. In avanti mancano pochissimi step per chiudere la trattativa col Frosinone per Roberto Insigne: l'esterno offensivo ha trovato l'accordo con i rosanero, mancano pochi dettagli legati alle richieste dei ciociari. Si preannuncia un luglio molto caldo, tra acquisti, cessioni, ritiro e prime amichevoli. Intanto, nei prossimi giorni la società di viale del Fante potrebbe presentare la campagna abbonamenti per la prossima stagione.