Calciomercato Palermo, c'è la firma sul contratto: Aljosa Vasic è ufficialmente rosanero

Il Palermo piazza ufficialmente il secondo colpo di mercato: dopo l'arrivo di Fabio Lucioni, ecco l'ufficialità dell'acquisto di Aljosa Vasic. Un comunicato sul portale del club di viale del Fante dà il benvenuto al talentuoso classe 2002 in arrivo dal Padova. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi ai rosanero fino al 30 giugno 2028.

In mattinata il giocatore, con un post sui propri canali social, aveva salutato il Padova. Vasic è a Veronello con il resto dei compagni, pronto per cominciare la sua avventura in rosanero.