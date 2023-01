Palermo, ecco Verre: “Felice di essere ritornato, la serie A? Possiamo farcela”

Dopo oltre due settimane intense di trattativa, l’affare Verre si è ufficialmente concluso: intorno alle 23,15 di ieri il centrocampista romano è atterrato in città con un volo proveniente dalla capitale.

Verre ha sostenuto le visite mediche a Roma e nella serata di ieri, intorno alle 22, si è imbarcato sul volo che lo ha portato in Sicilia. Oggi la firma sul contratto, negli uffici del Renzo Barbera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verre si aggregherà ai suoi nuovi compagni, che sosterranno la seduta di rifinitura prima della partenza per Ascoli. L'ex Samp presumibilmente verrà convocato da Eugenio Corini per la trasferta marchigiana. L’allenatore rosanero, da stasera, può contare su un innesto di grande qualità. Verre torna a Palermo dopo le venti presenze registrate nella stagione 2013-14.

"Sono felicissimo, non vedo l'ora di tornare al Barbera - ha dichiarato il calciatore all'arrivo in aeroporto - ho bellissimi ricordi qui a Palermo. La serie A? E' possibile, ci dobbiamo lavorare: step by step possiamo farcela".

Intanto è stato raggiunto un accordo totale col Benevento per Edoardo Masciangelo, terzino di grande corsa. I campani, tuttavia, prima di lasciar partire il giocatore attendono dalla Spal il sostituto, Alessandro Tripaldelli. In serata, intanto, è circolato un nome nuovo per la difesa: si tratta di Simon Graves Jensen, attualmente in forza al Randers. Il danese, classe 1999, con i suoi 191 centimetri, sarebbe per il reparto arretrato un innesto di sostanza.