Calciomercato Palermo, il Palermo blinda la porta: Desplanches sposa il rosanero fino al 2028

Adesso è davvero ufficiale: il Palermo ha acquistato dal Vicenza Sebastiano Desplanches. L'annuncio è arrivato sul sito della società. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2028. "A Sebastiano - si legge - il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

I rosanero scommettono, dunque, su uno dei migliori prospetti in circolazione tra i pali. "Guanto d'oro" all'ultimo mondiale under 20, perso dagli azzurri in finale contro l'Uruguay, il classe 2003 è cresciuto nel Milan, al quale andrà anche una percentuale sulla rivendita. Rinaudo e Bigon avevano già messo gli occhi sul talento azzurro prima della manifestazione mondiale, che ha ulteriormente confermato le potenzialità di Desplanches.

Dopo la finale persa, i contatti tra la società di viale del Fante e l'entourage del portiere si sono fatti sempre più vivi: il giocatore ha apprezzato la grande voglia del Palermo di portarlo in Sicilia, nonostante ci fossero anche altre offerte. Un'operazione in perfetta linea City Group, che potrebbe in futuro garantire anche un'eventuale plusvalenza. Il Palermo, dunque, blinda la porta: dopo il rinnovo di Pigliacelli ecco il secondo portiere, che potrebbe anche mettere in difficoltà Corini nelle scelte sui titolari.