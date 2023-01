Palermo, il rinforzo in attacco è servito: ecco Tutino

Gennaro Tutino, tra poche ore, sarà a Palermo: l'attaccante ex Parma ha sostenuto le visite mediche a Roma e intorno alle ore 18:30 atterrerà nel capoluogo siciliano. Domani il giocatore dovrebbe sostenere il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

Anche la trattativa per il ritorno di Valerio Verre procede spedita: il giocatore, ieri sera in campo contro l’Empoli, ha salutato i compagni e sosterrà le visite mediche nella capitale. Poi potrà programmare il proprio arrivo a Palermo. Si continuano a monitorare diversi profili per la fascia: Murru avrebbe declinato l’offerta rosanero, ancora vive le piste che portano a Masciangelo del Benevento e Martella della Ternana.

Intanto, un’altra uscita confermata: la notizia nell’aria da alcune settimane ma adesso è ufficiale, Masimiliano Doda lascia Palermo. Il terzino albanese approda all’Imolese, club di serie C, in prestito.

Ieri, a Boccadifalco, Riccardo Bigon si è presentato alla squadra, per poi rimanere a parlare con il direttore sportivo Leandro Rinaudo. La holding proprietaria del Palermo ha deciso di affidarsi alla consulenza di Riccardo Bigon per la supervisione di tutte le società del gruppo. Proprio Bigon, a Napoli con Rinaudo, ha lavorato per chiudere l'affare Tutino.

Oggi, intanto, allenamento mattutino per il Palermo guidato da Eugenio Corini. A Boccadifalco i rosanero hanno effettuato un lavoro di attivazione tecnica e mobilità e un circuit training in palestra. In seguito ad un risentimento muscolare, Marco Sala ha svolto un lavoro differenziato programmato. Si capirà domani se la sua presenza contro il Bari è in dubbio: la sua assenza peserebbe non poco. Peraltro, Corini dovrà certamente rinunciare a Claudio Gomes: il francese, a Perugia, ha riportato la frattura pluriframmentaria scomposta del terzo e del quarto metacarpo della mano sinistra. Il calciatore sarà sottoposto a trattamento chirurgico da Massimiliano Mosca, consulente della società rosanero e primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Villa Sofia di Palermo.