Calciomercato Palermo, contatti per Tutino: sfuma Azzi, ha preferito il Cagliari

Il calciomercato del Palermo, dopo le recenti cessioni che hanno liberato caselle in rosa, può entrare nel vivo. Leandro Rinaudo è al lavoro per piazzare alcuni colpi. Praticamente sfumato Azzi: in nottata un blitz decisivo del Cagliari, con l’intervento diretto del presidente Giulini, ha spinto il calciatore a dire sì ai sardi. Questioni legate sia alla offerta che il club rossoblù ha formulato nei confronti del Modena, sia all’ingaggio che è stato proposto all’esterno.

Da verificare le condizioni di Stulac, che forse potrebbe aver subito un infortunio più grave del previsto. Ulteriori accertamenti saranno effettuati nelle prossime ore: solo le nuove indagini chiariranno la reale entità e la portata dell'infortunio. Se il calciatore sloveno dovesse stare a lungo fuori, la dirigenza rosanero si ritroverebbe costretta a cercare un nuovo interprete in cabina di regia. In mezzo al campo smentito l’interesse per Kastanos: nessun contatto tra Rinaudo e l’agente del giocatore della Salernitana, Mario Giuffredi.

Giuffredi segue anche Tutino, calciatore in uscita dal Parma: con Rinaudo, in questo caso, una chiacchierata è stata fatta. Il calciatore gradirebbe la piazza palermitana, al momento la trattativa è in stand by. Il giocatore piace a diversi club di B, tra cui la Spal che vorrebbe scambiarlo con La Mantia. L'affare, però, appare abbastanza in salita anche per la volontà del calciatore che preferirebbe i rosanero.

Riflessioni in corso in casa Palermo, il mercato è lungo e occorre operare con razionalità. Del resto, anche Eugenio Corini è stato chiaro: sfoltire la rosa e portare qualità all’organico, a prescindere dal numero di ingressi.