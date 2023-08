Calciomercato Palermo, Matteo Prati è vicinissimo: accordo trovato con la Spal

Il Palermo è pronto per piazzare un nuovo, importante, colpo: Matteo Prati è ad un passo dal vestire la maglia rosanero. Il direttore sportivo, Leandro Rinaudo, avrebbe già trovato l’accordo con la Spal per assicurarsi il giovane centrocampista (classe 2003), che si è messo in luce con la maglia azzurra al Mondiale under 20.

Sul calciatore c'è anche il Cagliari, che nelle ultime ore avrebbe provato a rilanciare l'offerta inizialmente presentata, ma la società ferrarese sta già ultimando i dettagli con i rosanero. Tra le due società è in corso lo scambio dei documenti. Un colpo che conferma la progettualità del City Football Group, dopo l’operazione che ha portato in rosanero il baby portiere Desplanches.

Playmaker dotato di ottima visione di gioco, Prati è un rinforzo molto importante per il centrocampo di Eugenio Corini. Sul play di Ravenna, oltre al Cagliari, c’erano anche il Sassuolo e il Bologna. Il giovane talento lo scorso anno in B ha collezionato 20 presenze e 2 gol. In molti hanno paragonato Prati a Daniele De Rossi: non solo per la qualità nel fraseggio, ma anche per il suo dinamismo in fase d'interdizione.

Prati ha mosso i primi passi nel Cesena fino al fallimento della squadra romagnola (avvenuto nell’estate 2018), che lo porta a spostarsi nell’Academy ravennate. L’affare prevederebbe un trasferimento a titolo definitivo, con un costo vicino ai 5 milioni di euro più eventuali bonus legati ad obiettivi personali e di squadra.