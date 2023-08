Calciomercato, Palermo a un passo dall'accordo con il Lecce per Di Francesco

Federico Di Francesco è molto vicino al Palermo: l’esterno d’attacco del Lecce avrebbe dato l’ok al trasferimento in maglia rosanero e nelle prossime ore potrebbero esserci la fumata bianca. La trattativa con il club pugliese procede spedita, senza particolari intoppi. Secondo quanto appreso, Rinaudo e il direttore dell’area tecnica dei salentini, Pantaleo Corvino, avrebbero già trovato un accordo di massima.

Il calciatore, autore del gol vittoria contro la Lazio nella prima giornata di campionato, ha comunicato al proprio entourage di essere disposto a scendere di categoria per una piazza importante e ambiziosa come Palermo. Peraltro, nonostante la rete siglata ai biancocelesti, pare che il giocatore non sia un titolare inamovibile: da quanto filtra, D’Aversa non lo considererebbe “intoccabile”. Ecco che, allora, la chiamata da viale del Fante stuzzica, e non poco, Di Francesco.

Il figlio d’arte (suo papà è Eusebio, attuale allenatore del Frosinone, ndr) può essere il rinforzo in avanti che Corini attende con ansia: può giocare su entrambe le fasce, è rapido e dotato di estro e fantasia. Uno come Di Francesco, in serie B, può davvero spostare gli equilibri.

Ore di attesa, dunque, per i tifosi del Palermo: la sensazione, però, è che stavolta non ci saranno particolari criticità nel definire l’operazione.