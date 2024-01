Calciomercato Palermo, forte interesse per Traorè: Rinaudo ci prova per il 2004 del Milan

Nome nuovo per il reparto offensivo rosanero: Leandro Rinaudo sta trattando col Milan per assicurarsi il prestito di Chaka Traorè. L'esterno ivoriano classe 2004 è finito sul taccuino del ds palermitano, che in serata ha avviato i colloqui con la dirigenza rossonera: l'operazione si può fare, potrebbero arrivare novità positive a breve.

Il profilo è di quelli molto interessanti: rapidità, dribbling, corsa. Dopo essere stato prelevato dal Parma, il Milan lo ha aggregato alla Primavera ma da questa stagione è stabilmente nel giro della prima squadra. Ha segnato in Coppa Italia nella sfida contro il Cagliari dello scorso 2 gennaio, replicando anche contro l'Empoli in campionato pochi giorni dopo. Ha anche già esordito in Champions League, a fine novembre, subentrando a Chukwueze nella gara contro il Borussia Dortmund.

Considerato da molti come il possibile erede di Leao, è un prospetto che potrebbe rivelarsi molto utile al Palermo nella corsa alla serie A. Gioca prevalentemente sulla sinistra, anche se in Primavera talvolta è stato impiegato anche a destra.

Nella tarda serata l'affare potrebbe chiudersi, domani è l'ultimo giorno utile per chiudere le operazioni.