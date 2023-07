Calciomercato, Palermo alla ricerca di un terzino sinistro: piace Corrado ma non sarà semplice

E' iniziata la seconda fase del ritiro rosanero in Trentino Alto Adige: la formazione allenata da Eugenio Corini è arrivata a Pinzolo, dove lavorerà sino al 4 agosto. Per i primi giorni il Palermo si allenerà però a Spiazzo, paese a pochissimi minuti di strada da Pinzolo.

Intanto, la dirigenza è al lavoro per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione del Genio: nella prima fase del ritiro a Ronzone i nuovi arrivati si sono integrati bene ma la sensazione, come detto dallo stesso allenatore rosanero, è che manchi ancora qualcosa per considerare completa la squadra. La priorità è, in questo momento, la corsia di sinistra: serve un terzino, visto che al momento l’unico calciatore di ruolo in quella zona di campo è Aurelio.

Diversi i nomi monitorati da Rinaudo, anche se al momento non ci sono vere e proprie trattative. Il palermitano Gianluca Di Chiara, della Reggina, è stato proposto ma attualmente non sussistono grandi margini per definire l’operazione. Sempre della Reggina, ma per una zona nettamente più avanzata, piace Rigoberto Rivas: nei prossimi giorni il club di viale del Fante potrebbe affondare il colpo.

Rinaudo ha sondato la pista che porta a Niccolò Corrado, classe 2000 e già rosanero in passato: questa soluzione, però, non appare semplicissima. Il sondaggio esplorativo è stato positivo ma il cambio di proprietà della Ternana e il diritto di "recompra" che l’Inter vanta sul ragazzo complicano la situazione.

Non è da escludere, inoltre, che possa arrivare un giovane di prospettiva dal City: le sinergie tra la proprietà e la società di viale del Fante potrebbero portare ad una nuova operazione di mercato, dopo l’arrivo nella scorsa stagione di Claudio Gomes. Al momento, però, non ci sono trattative in tal senso.

Per il ruolo di esterno offensivo piace Luca D’Andrea, talentuoso laterale classe 2004 del Sassuolo: sul calciatore ci sarebbe anche il Catanzaro ma se i rosanero decidessero di affondare il colpo potrebbero spuntarla senza grandi criticità. Il ds palermitano lavora anche sul fronte uscite: per Damiani ci sono Triestina e Vicenza, per Broh potrebbe muoversi qualcosa nei prossimi giorni.