Calciomercato Palermo, Stulac attende un segnale dalla dirigenza: il giocatore piace alla Sampdoria

È iniziata una settimana importante in casa Palermo: Morgan De Sanctis lavora per finalizzare alcune operazioni, sia in entrata che in uscita. In questa fase, fatta di sondaggi esplorativi, chiamate, dialoghi fitti con società ed agenti, il ds rosanero sta monitorando con attenzione il mercato. Diversi i profili in entrata valutati dal club di viale del Fante ma un’analisi significativa viene effettuata dalla dirigenza soprattutto sui calciatori in uscita.

La Sampdoria avrebbe messo gli occhi su Leo Stulac, play sloveno che nelle ultime due stagioni non è riuscito ad esprimersi al meglio. Nella prima annata un brutto infortunio lo ha frenato nel momento in cui Corini lo stava rivitalizzando, lo scorso campionato luci e ombre per lui: nonostante gol pesanti e assist preziosi, Stulac non ha avuto grande continuità. Il Genio gli spesso ha preferito Gomes, così come Mignani. Stulac, però, quest’anno potrebbe contare sull’arrivo in panchina di un tecnico che lo stima molto. Dionisi, infatti, ha plasmato il gioco dell’Empoli promosso in A nella stagione 2020/21 sulle qualità in fase di palleggio dello sloveno.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di PalermoToday, l’entourage del calciatore attende un segnale dalla società rosanero. Amir Ruznic, che assiste il play da anni, non ha ricevuto per il momento comunicazioni dal club relative ad una sua cessione. In sostanza, secondo l’agente il giocatore non è attualmente sul mercato e non figurerebbe nella lista dei partenti. Ruznic, inoltre, non ha ancora ricevuto alcuna chiamata dal nuovo ds dei doriani, il palermitano Pietro Accardi. Accardi conosce bene Stulac, visto che era lui il ds a Empoli quando il play vestiva la maglia dei toscani. In verità Stulac, a gennaio scorso, era stato vicino alla cessione ma nessun club affondò concretamente il colpo negli ultimi giorni di mercato. Lo sloveno è legato al club di viale del Fante sino al 2025.

Nei prossimi giorni la situazione potrebbe definirsi ma non è escluso che il giocatore, su richiesta di Dionisi, possa andare in ritiro per essere valutato globalmente dal nuovo tecnico rosanero.