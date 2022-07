Piano Stoppa per il Palermo: rosa vicini alla stellina della Sampdoria

Continuano le manovre di calciomercato del Palermo, reduce dalla pesantissima scoppola nell'amichevole con il Pisa. Tra poco infatti si farà sul serio. I rosanero sono attesi tra otto giorni dalla partita di Coppa Italia con la Reggiana (si gioca al Barbera). La nuova proprietà targata City Group non sta puntando su nomi altisonanti, ma va dritta sulla sostanza. Dopo l'arrivo - o meglio dire il ritorno - del bomber Brunori, riscattato dalla Juventus per poco più di 4 milioni, l'acquisto del portiere Pigliacelli e dell'esterno Elia, il riscatto di Damiani, sono stati piazzati altri due colpi. Si tratta del difensore romeno Nedelcearu, la stagione scorsa a Crotone, e dell'esterno sinistro Marco Sala, classe 1999, di proprietà del Sassuolo.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Sala nel 2021 ha partecipato da titolare all'Europeo Under 21 che si è giocato in Slovenia. Anche lui nell'ultima stagione ha giocato a Crotone (28 presenze). Nonostante la giovane età vanta già quasi 100 presenze in Serie B. Sala è un terzino sinistro che può giocare anche da ala o esterno a tutta fascia.

Ionut Nedelcearu, romeno di Bucarest, è invece un classe 1996. Con la sua Nazionale ha già disputato 21 partite. Prima dell'annata disputata a Crotone aveva giocato anche in Grecia con l'Aek Atene, in Russia con l'Ufa e infine nel suo Paese con la Dinamo Bucarest. E' un difensore centrale di piede destro, bravo nel colpo di testa. Nella scorsa stagione ha messo a segno due gol. In alcune occasioni è stato utilizzato anche come centrocampista, giocando davanti alla difesa. Nel pacchetto arretrato può anche essere impiegato a sinistra.

Ma non è finita qua. Il prossimo obiettivo si chiama Matteo Stoppa, trequartista della Sampdoria che la stagione scorsa ha giocato nella Juve Stabia. Classe 2000, è reduce da un campionato disputato ad alti livelli. Protagonista assoluto delle Vespe, ha giocato 34 partite condite da 11 gol e 6 assist. Il Palermo è pronto a portarlo alla corte di Baldini superando la concorrenza del Vicenza. Stoppa, piede destro, può essere impiegato anche da seconda punta e sarebbe il partner ideale per Brunori.

Intanto il Palermo saluta uno dei protagonisti della cavalcata verso la B. Maxime Giron ha già salutato i compagni. L'esterno sinistro torna in Serie C: giocherà con la maglia del Crotone.