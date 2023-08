Palermo, pressing del Brescia per Soleri ma il giocatore non è sul mercato

Edoardo Soleri non è in vendita. Malgrado il pressing del Brescia, il calciatore romano - accostato anche ad altri club (dal Perugia alla Reggiana) - per il momento non si muove.

Il club di viale del Fante infatti non ha intenzione di privarsi del numero 27 rosanero, che nel ritiro di Ronzone e Pinzolo ha dato ampie garanzie al tecnico Corini. Dunque, a meno che non arrivino offerte veramente irrinunciabili, non partirà: Soleri, peraltro, vuole restare in rosanero.

Intanto, gli uomini di Corini riprenderanno nel pomeriggio la preparazione a Veronello, in vista del match di Coppa Italia in casa del Cagliari. Da valutare proprio le condizioni di Soleri, uscito per una distorsione alla caviglia durante l’amichevole contro il Trento dello scorso 4 agosto.