Calciomercato, il Palermo non si ferma più: tutto fatto per Segre, Saric il prossimo obiettivo

Dopo essere decollato con gli arrivi di Di Mariano e Stulac il mercato del Palermo continua a prendere quota. Tutto fatto ormai per Jacopo Segre: l'ormai ex centrocampista del Torino è atterrato in città ieri sera per sostenere le visite mediche e la sua ufficializzazione è questione di ore. Ai granata andrà in cambio il giovane attaccante Giacomo Corona.

Con l'arrivo di Segre prende quasi definitivamente forma il mosaico del centrocampo di Eugenio Corini, che ha finalmente una mezzala pura di inserimento da schierare nel centrocampo a tre. La coperta però resta ancora da allungare e al momento l'indiziato numero uno è Dario Saric, in forza all'Ascoli, prossimo avversario dei rosanero in campionato.

Rimasto in panchina nello scorso match dei bianconeri contro la Spal poiché "disorientato dalle voci di mercato" come testualmente dichiarato dal tecnico Bucchi, l'interno bosniaco, stando ai rumors di mercato, avrebbe già un'intesa di massima con il club rosanero che deve però sbaragliare una concorrenza importante. Su Saric infatti c'è anche l'interesse della Cremonese, che può far leva sulla prospettiva di giocare la massima serie ed ha messo sul piatto una contropartita di spessore come Valzania. Nelle ultime ore inoltre anche il Pisa si è fatto avanti per il giocatore. La sensazione è che, a prescindere dalla destinazione finale di Saric, non sarà una trattativa semplice.