Il Palermo blinda Segre, contratto rinnovato fino al 2027

Jacopo Segre ha rinnovato il proprio contratto con il Palermo: il centrocampista ha prolungato il proprio accordo con il club di viale del Fante sino al giugno 2027. Ne dà notizia la società, attraverso una nota sul proprio sito.



Una mossa importante quella del club rosanero, non solo per le qualità indiscusse del centrocampista goleador ma anche e soprattutto per le recenti "sirene" di mercato. Segre, infatti, piace a molti club di serie A: il Palermo, sostanzialmente, blinda così il proprio centrocampista.

Le trattative per il rinnovo erano state avviate già nella seconda metà della scorsa stagione, come rivelato recentemente dall'ex ds Leandro Rinaudo in conferenza. Il prolungamento era poi stato messo in stand by ma mai in discussione: la volontà del giocatore, infatti, è sempre stata quella di rimanere in rosanero.

Segre è un idolo della piazza e in questa stagione proverà, con Dionisi, a migliorare il proprio rendimento rispetto alla scorsa annata. Oggi, al termine dell'allenamento mattutino da Livigno, parlerà in conferenza stampa.