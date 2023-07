Gli ultimi dettagli sono stati definiti, l’intesa adesso è totale: Sebastiano Desplanches vestirà la maglia rosanero e firmerà un contratto pluriennale con il club di viale del Fante. Il Vicenza ha accettato l’offerta proposta dal Palermo, circa 2 milioni di euro più bonus. I rosanero si assicurano, così, uno dei migliori prospetti in circolazione: il portiere scuola Milan è stato Guanto d’oro all’ultimo Mondiale under 20, perso dagli azzurri in finale contro l’Uruguay.

Un’operazione di grande efficacia, un’altra, messa a segno dal duo Rinaudo-Bigon: il classe 2003 non occuperà posti in lista over, dove è in uscita Samuele Massolo. Il portiere farà il percorso inverso, andando a vestire la maglia del Vicenza. Desplanches, dopo le visite mediche di oggi, potrà firmare un contratto a lungo termine con i rosanero e nelle prossime ore raggiungere i nuovi compagni in ritiro in Trentino-Alto Adige. Secondo quanto raccolto, Desplanches dovrebbe firmare con il club di viale del Fante un quadriennale con opzione per il quinto anno. Per Massolo, invece, contratto biennale più opzione per il terzo anno.

Programmazione, pianificazione, operazioni mirate e studiate: il Palermo piazza un altro colpo, il sesto, di questa campagna acquisti dopo Fabio Lucioni, Leonardo Mancuso, Pietro Ceccaroni, Roberto Insigne e Aljosa Vasic.