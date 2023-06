Calciomercato Palermo, ecco il primo acquisto ufficiale: Fabio Lucioni è rosanero

Fabio Lucioni è ufficialmente un calciatore del Palermo. E' lui il primo rinforzo per la stagione 2023/24. Lo ha comunicato con una nota il club di viale del Fante.

Il difensore, acquistato dal Lecce, si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2025. Un innesto importante, che garantirà grande esperienza al reparto arretrato e anche sicurezza. La leadership del centrale di Terni, dunque, a disposizione di Eugenio Corini per il prossimo campionato. Nella scorsa stagione Lucioni ha giocato in prestito al Frosinone, contribuendo in maniera importante alla promozione in serie A della formazione di Grosso.

Intanto Rinaudo e Bigon lavorano anche al secondo colpo in difesa: dal Venezia è vicinissimo anche Ceccaroni. I dettagli tra le due società sono stati definiti e il difensore potrebbe svolgere a breve le visite mediche.