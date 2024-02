Palermo, ecco il talento Traorè: “Sono qui per aiutare la squadra ad andare in A”

“Quando ho sentito dell’interesse del Palermo mi sono emozionato: è un grande club e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali". Sono queste le prime dichiarazioni di Chaka Traorè da nuovo giocatore rosanero: il talento ivoriano, arrivato dal Milan, è stato presentato al Renzo Barbera. Sorridente e umile, il ragazzo ha le idee chiare su cosa aspettarsi da questi mesi in Sicilia: poi sarà il club di viale del Fante a decidere se riscattarlo o meno.

"Venerdì sera al Barbera ho visto la gara contro il Bari - ha dichiarato - è stato emozionante vedere una bella vittoria e un grande pubblico. Sono un attaccante e devo fare gol ma l’importante è portare in serie A questa piazza, perché lo merita. Io vivo il presente, vediamo cosa succederà in futuro: sono qui per aiutare la società a raggiungere i traguardi prefissati. Per adesso cosa accadrà non mi interessa, il mio obiettivo è lavorare sul campo quotidianamente".

Il Milan ha formato non solo un calciatore ma anche un uomo: "Ho imparato come funziona il mondo calcistico - ha precisato Traorè - il Milan ti insegna ad essere un uomo e una brava persona: ho lavorato anche da questo punto di vista. A Milano mi hanno accolto come un figlio, non lo dimenticherò. Pioli è stato importante per la mia crescita, mi ha detto di impegnarmi al massimo per la mia nuova maglia. Vengo qui con grande umiltà, voglio lavorare, imparare e dare il mio contributo".

Traorè gioca da esterno sinistro ma ha già ricoperto altre posizioni in passato: "Preferisco giocare a sinistra ma sono a disposizione dell’allenatore. Il City Group è il più importante gruppo calcistico al mondo, chiaramente questo rappresenta un plus rispetto alla scelta di venire qui. Il mio punto di forza è il dribbling - ha svelato - devo saltare l’uomo. Il numero 70? Mi ha portato fortuna al Milan, l’ho confermato per questo. Sono stato accolto alla grande dalla piazza e dallo spogliatoio: mi sono subito integrato. Fonti di ispirazione? Sicuramente Ronaldinho e Neymar - ha concluso - mi piace giocare con il sorriso".