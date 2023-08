Si complica Prati, il Cagliari ha presentato un'offerta più alta: sorpassato il Palermo

Nuovo capitolo nella telenovela Prati, e questa volta potrebbe essere l’ultimo prima dell’epilogo ufficiale: il Cagliari, nel tardo pomeriggio odierno, ha deciso di alzare ulteriormente la prima offerta presentata.

Il club sardo, che in un primo momento aveva deliberato di non andare oltre, dopo un summit interno in mattinata ha optato per uno sforzo ulteriore, con l'obiettivo di sbaragliare definitivamente la concorrenza del Palermo: la nuova offerta presentata supera i 5 milioni di euro.

A questo punto, a meno che non arrivi un altro rilancio rosanero, il calciatore è ad un passo dal Cagliari. I sardi, peraltro, hanno già definito tutto con l'agente del calciatore. Da quanto appreso dall’ambiente ferrarese, la Spal potrebbe accettare l’offerta del Cagliari tra domani e lunedì.