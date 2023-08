Calciomercato Palermo, intrigo Prati: tutto rinviato a dopo la partita di coppa, i rosanero restano in pole

La sfida tra Cagliari e Palermo non finirà al novantesimo di domani sera, in occasione del match di coppa Italia alla Unipol Domus Arena. Le due società, infatti, sono avversarie anche sul mercato e lo saranno, probabilmente, sino a lunedì. La materia del contendere è Matteo Prati, centrocampista della Spal, al centro di un vero e proprio intrigo di mercato.

Secondo quanto appreso l'affare si sbloccherà, in un senso o nell'altro, dopo il match di domani sera. Con ogni probabilità, sarà lunedì il giorno chiave per capire se Prati vestirà la maglia rosanero oppure deciderà di cedere alla corte di Claudio Ranieri.

Nella giornata di oggi il Cagliari ha intensificato i colloqui con la Spal, che però ha già l'accordo (da due giorni) con il club di viale del Fante. L'offerta sarda è inferiore rispetto a quanto offerto dal Palermo e il club ferrarese, che ha già rispedito al mittente la proposta del Cagliari, vuole mantenere la parola data a Rinaudo. L'entourage del giocatore è in attesa di capire se la società di Tacopina deciderà di accettare l'offerta del Cagliari: al momento i rosanero restano in pole, a meno che non arrivi un rilancio nettamente superiore a quanto proposto dalla società di viale del Fante. Da quanto filtra dall'ambiente sardo, però, il club di Giulini non avrebbe intenzione di incrementare ulteriormente la proposta formulata. Ore di riflessione e di standby, ma all'inizio della nuova settimana arriverà la risposta definitiva.