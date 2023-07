Palermo, la porta è blindata: Pigliacelli rinnova sino al 2025

Adesso è tutto fatto e la notizia è ufficiale: Mirko Pigliacelli ha prolungato il suo contratto con il Palermo sino al 2025, con opzione per la stagione sportiva successiva.

I rosanero blindano così la porta. Il portiere ha disputato una stagione più che sufficiente che ha determinato un ulteriore rinnovo del suo legame col club: nonostante qualche errore importante, il calciatore romano ha salvato in diverse occasioni la sua difesa con interventi efficaci e, spesso, prodigiosi.

I colloqui tra l'entourage del giocatore e la società di viale del Fante erano stati avviati alla fine dello scorso campionato. Verso la fine di maggio erano già state poste le basi per il nuovo accordo. Oggi, con un comunicato sul sito ufficiale, il Palermo ha annunciato il prolungamento del contratto di Pigliacelli.

I rosanero, dunque, continuano a lavorare per il presente e a programmare il futuro: dopo Brunori e Buttaro, anche Pigliacelli prolunga il suo contratto. "Questa firma rappresenta per me un gesto d’amore nei confronti di una città meravigliosa - dichiara il portiere rosanero - e in cui vorrei vivere a lungo insieme alla mia famiglia. A Palermo ho trovato l’ambiente ideale per esprimermi al meglio in campo e voglio continuare a dare il mio contributo per guadagnarmi un ruolo da protagonista. Desidero ringraziare il Palermo ed il City Football Group, la grande ambizione di questo Club rispecchia la mia determinazione, con l’obiettivo di togliermi presto grandi soddisfazioni insieme ai miei compagni ed ai nostri tifosi”.