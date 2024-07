Calciomercato Palermo, trattativa avviata con la Fiorentina per Pierozzi: il terzino vicino ai rosanero

Il Palermo è vicino ad un altro acquisto: dopo l’arrivo ufficiale di Gomis e col difensore greco dello Spezia Nikolaou ad un passo, i rosanero hanno intensificato il dialogo con la Fiorentina per Niccolò Pierozzi. Terzino destro classe 2001, è il gemello di Edoardo, che nel 2022 indossò la maglia del Palermo per 6 mesi, con pochi minuti disputati ad agosto.

In quella stessa annata, sotto la guida di Pippo Inzaghi alla Reggina, Niccolò Pierozzi fu protagonista di un’ottima stagione, condita da 4 gol e due assist. La Fiorentina lo ha inserito tra i convocati per il ritiro ma il terzino destro sembra destinato a lasciare Firenze. Il contratto con i viola scade nel 2025 e il club di viale del Fante dovrebbe assicurarsi le sue prestazioni a titolo definitivo. Toscano, dopo essere cresciuto nel vivaio viola esordendo in prima squadra con Vincenzo Italiano, ha fatto esperienza prima in Serie C con la Pro Patria, quindi in B alla Reggina con Filippo Inzaghi. La scorsa stagione 12 presenze in Serie A con la Salernitana.